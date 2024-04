英ジョージ王子(10)が、父・ウィリアム皇太子(41)とお忍びでサッカー観戦に訪れる姿が目撃された。この日、親子はかねてからファンであるチーム「アストン・ヴィラFC」を応援するために駆けつけた。ジョージ王子はチームのマフラーを首からかけ、深刻な表情で試合を見守ったり、立ち上がって拍手を捧げるなど、試合を熱心に観戦していた。【この記事の動画を見る】ウィリアム皇太子とジョージ王子が現地時間11日、英ウェスト・ミッドランズの都市バーミンガムの中心部アストンにあるサッカースタジアム「ヴィラ・パーク」のスタンド席で試合観戦をする様子がキャッチされた。

この日は「UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ」準々決勝第1レグが行われ、ホームチームの「アストン・ヴィラFC」が仏リールのチーム「LOSCリール」と対戦した。ウィリアム皇太子はイングランドサッカー協会(FA)の会長を務めており、アストン・ヴィラFCの熱心なファンとして知られている。長男ジョージ王子も父親と同様、同チームを応援している。現在、ジョージ王子、シャーロット王女(8)、ルイ王子(5)が通う「ランブルック・スクール」はイースター休暇の春休み中だ。母・キャサリン皇太子妃(42)ががんの治療中でもあり、一家は英ノーフォーク州にある別宅アンマー・ホールで休暇を過ごしている。そのためウィリアム皇太子とジョージ王子は、プライベートで試合観戦に訪れたとみられている。ウィリアム皇太子は黒いジャケットとスラックス姿で、ジョージ王子は黒いジャケットを着用し、アストン・ヴィラFCのマフラーを巻いていた。複数の現地メディアが掲載した写真では、親子が真剣な表情で試合を見守ったり、笑顔で拍手をする姿が写っている。さらに2人がスタンド席の人々と一緒に立ち上がり、大きな拍手を捧げる場面も捉えている。試合は、アストン・ヴィラFCが2−1でLOSCリールを下した。ウィリアム皇太子は、現地で英タブロイド紙『The Sunday People』のスポーツ記者、ニール・モクスリー氏から「ジョージ王子は、今やファンの一人なんですか?」と尋ねられ、「ええ、そうですよ。彼はとても楽しんでいます」と息子がアストン・ヴィラFCのファンであることを認めたそうだ。ジョージ王子は6歳だった2019年、家族とともにアストン・ヴィラFCとノリッジ・シティFCの試合観戦に訪れた。アストン・ヴィラがゴールを決めると、歓喜する姿が話題になった。2023年4月にはウィリアム皇太子とヴィラ・パークを訪れ、イングランド・プレミアリーグの決勝戦、ノッティンガム・フォレストFC対アストン・ヴィラFCを観戦した。なおウィリアム皇太子は現地時間10日、キャサリン皇太子妃のがん公表後初めてSNSに個人的なメッセージを投稿し、国際試合からの引退を表明したサッカーイングランド女子代表「ライオネス」のレイチェル・デイリー選手に賛辞を送ったばかりだった。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「10 today!」』『TalkTV X「Prince William and Prince George had a great time at Villa Park last night as Aston Villa beat Lille in the Europa Conference League.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)