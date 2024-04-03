[4.3 J2第8節](アイスタ)

※19:00開始

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 57 権田修一

DF 3 高橋祐治

DF 14 山原怜音

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 13 宮本航汰

MF 41 白崎凌兵

MF 44 西原源樹

MF 71 中村亮太朗

FW 11 ルーカス・ブラガ

FW 30 千葉寛汰

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 27 郡司璃来

FW 99 ドウグラス・タンキ

監督

秋葉忠宏

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 18 エウシーニョ

DF 42 橋本健人

MF 11 杉森考起

MF 20 児玉駿斗

MF 54 永木亮太

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 8 柿谷曜一朗

FW 13 西野太陽

控え

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

MF 14 玄理吾

MF 17 高田颯也

MF 33 中野桂太

FW 15 棚橋尭士

FW 16 渡大生

監督

増田功作