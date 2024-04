パリス・ヒルトン(43)が、長男フェニックス君(1)とイースター(復活祭)を祝う姿を自身のSNSに公開した。披露したのは、親子がイースターをテーマにしたぬいぐるみに囲まれている写真や、フェニックス君がたくさんのイースターエッグ・チョコレートをプレゼントされる様子を捉えた微笑ましい動画だ。フェニックス君の愛らしい姿に、ファンからは「可愛すぎる!」といった声で埋め尽くされた。

パリス・ヒルトンが現地時間3月31日、イースターをお祝いした様子を自身のInstagramに公開した。イースターは十字架にかけられたイエス・キリストの復活を祝う、キリスト教のお祭りだ。そのため家庭では、“復活のシンボル”とされる卵や“繁栄と豊穣の象徴”とされるウサギをモチーフにした飾り付けや料理をするのが伝統だ。この時期になると、スーパーなどでは卵の形をした「イースターエッグ・チョコレート」が販売され、子ども達は室内や庭に隠したチョコレートを探す宝探しゲーム「イースターエッグハント」を楽しむのも恒例となっている。パリスが公開した写真では、彼女が夫カーター・リウム氏(43)との長男フェニックス君と一緒に、イースターをテーマにした装飾に囲まれている様子が写っている。最初の写真は、パリスとフェニックス君が階段に座り、周りには大きなイースターエッグやイースターバニーのぬいぐるみなどが飾られている。パリスは胸元にリボンが付いた鮮やかなピンクのミニドレス姿で、同色のフィンガーレスグローブとポインテッドトゥ・サンダルを合わせている。フェニックス君は柄入りの白いロンパースを着てスニーカーを合わせ、頭には茶色いテディベアの帽子を被っている。別の写真では、大きなイースターバニーの切り抜きの前にパリスが座り、フェニックス君を抱き寄せた微笑ましい姿が捉えられている。投稿でパリスは「私と小さなイースターのクマ」と記すと、カーター氏が「最高にキュートで幸せな男の子と、史上最高のママ」とコメントした。親子の微笑ましい姿に、フォロワーからは「可愛すぎる!」「フェニックス君は愛らしいわね」「バニーの装飾が素敵」といった声が続々と寄せられた。パリスは同日に自身のTikTokで動画を公開し、フェニックス君が大量のイースターエッグ・チョコレートを受け取る姿を披露している。映像では屋外でフェニックス君が父カーター氏の前に座り、白いショッピングバッグからあらゆるサイズのイースターエッグを取り出す姿が映っている。フェニックス君は小さなミニエッグが気に入ったのか、とても嬉しそうな表情だ。最後にパリスとカーター氏がエッグをバッグに戻し始めたものの、フェニックス君はミニエッグをしっかりと片手に握ったままでいる。このフェニックス君の動画には、「彼の小さな笑い声にメロメロになった!」「本当に愛らしい」「エッグを見る笑顔といったら。なんて可愛いの」といったコメントで溢れ返った。一部のファンは、昨年11月に生まれたパリスとカーター氏の娘ロンドンちゃんが写っていないことに不満だったようで、「ロンドンちゃんはどこ?」「赤ちゃんの姿を披露して欲しい」「どうして娘を見せてくれないの?」という声も届いていた。画像は『Paris Hilton Instagram「Me and my little Easter bear」、Instagram』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)