Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¸È¤¬É¿ÊÑ¡ÄÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,400Ëü±ß¤Î40Âå¡Ö»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡×É×¤ÎµÞÀÂ¤Çµ¯¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡É¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤Î½õ¸À¡Û
ÈÕº§²½¤ä¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¡¢¼Ò²ñ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¸½Âå¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡ÖÁêÂ³¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¡¢»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý1,400Ëü±ß¡¢¡Ö»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡×¤ÎÅÄÃæÉ×ºÊ
Âç¼êÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¤ÆMR¢¨¤È¤·¤Æ±Ä¶È¿¦¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæÀµ¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦44ºÐ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤êÌôºÞ»Õ¤ÎÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡ËÉ×ÉØ¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1,400Ëü±ß¤ÈÂ¯¤Ë¤¤¤¦¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡MR¡Ä¡ÖMedical Representatives¡Ê°åÎÅ¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¡×¤ÎÎ¬¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢°åÌôÉÊ¤¬°ÂÁ´¡¦¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°åÌôÉÊ¤Î¸ú²Ì¤ä»È¤¤Êý¡¢ÉûºîÍÑ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤«¤é¤Î¾ðÊó¼ý½¸Åù¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê»²¾È¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Êjobtag¡Ö°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡ÊMR¡Ë¡×¡Ë
Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï³ð¤ï¤º¡¢»Ò¤É¤â¤òÄü¤á¤¿ÅÄÃæÉ×ºÊ¡£¡Ö2¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸´ØÅì·÷¤Ë½»¤àÀµ¿Í¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤â´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2Ç¯Á°¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤â°Â¿´¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¸å¤¹¤°¡¢Ã´Åö¥¨¥ê¥¢¤¬°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àµ¿Í¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤ÎÄÌ¶Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìò¿¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àµ¿Í¤µ¤ó¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÝ¤ì¡¢´Ô¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÉ×¤Î»à¤Ë¡Öè«Á³¼«¼º¡×
ºÇ°¦¤ÎÉ×¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤·¡¢è«Á³¼«¼º¤ÎÍ¥»Ò¤µ¤ó¡£
Àµ¿Í¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÌÈ½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬ÌôºÞ»Õ¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤Ê¤Ë¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥»Ò¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´Éô¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤è¡ª¡×¡ÄÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸È¤¬¡ÈÉ¿ÊÑ¡É
»Í½½¶åÆü¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸È¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤«¤é1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡©¡¡ÁêÂ³¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£ÁêÂ³¸¢¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤è¤Í¡©¡¡Î©ÇÉ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢1ÅÙ¤½¤Á¤é¤Ë»Ç¤¦¤ï¡£¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¡©¡¡¤¨¤¨¤È¡¢¤Þ¤À¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¸È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãú½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ¥»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸È¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¿ê¼å¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÍâÆü¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤âºî¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌµÍý¤ËÀµ¿Í¤ËÇã¤ï¤»¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡£Á´Éô¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤è¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤Î¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÅÏ¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
³«¸ý°ìÈÖ¡¢¸È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤·õËë¤ÇÍ¥»Ò¤µ¤ó¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¿´¤Î½ý¤âÌþ¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹µ¤ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸È¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ëçÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Í¥»Ò¤µ¤ó¡£çÏ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¥¦¥Á¤Ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤Ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Ç¤Ê¤Ë¤â»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿çÏ¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤Ë¡©¡¡¤¢¤¤¤Ä¡Ä¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¤¹¤°°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡×
¶î¤±¤Ä¤±¤¿çÏ¤Ï·ã¹·¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¸È¤ò¶¯¤¯𠮟¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ø¿¼¤¯¼Õºá¤ò¤·¡¢¸È¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸È¤¬²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤³¤í¡¢ºÆ¤ÓçÏ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤òÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¶µ°éÈñ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª2¿Í¤Ø¤ÎÁêÂ³¤Ï¸½¶â¤ÇÅÏ¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ï»ä¤¬½êÍ¸¢¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢çÏ¤â²÷Âú¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹ç°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¤¹¤ëÉ×¤¬¤Î¤³¤·¤¿²È¤ò¼é¤ì¤¿¤È¤Ò¤È°Â¿´¤ÎÍ¥»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤ò¼º¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¸È¤È¤âÀä±ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎÔ¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡×¤ÎÁêÂ³¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤
ÅÄÃæÉ×ºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤¤´²ÈÂ²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ä·»Äï¤¬¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¤è¤ê½ÐÀ¸Î¨¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïº£¸å¤è¤êÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áá¤á¤Ë¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤ÎºîÀ®¤ò
ÅÄÃæÉ×ºÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ¿Í¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ¿Í¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤È¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÀµ¿Í¤µ¤ó¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó6,000Ëü±ß¡¢Ãù¶â3,000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬6,000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¡¢Ãù¶â¤Î3,000Ëü±ß¤òÀµ¿Í¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤º¤ÄÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É×¤ÎÃù¶â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ë¤Ïº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç²Ô¤®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ãù¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÊÒÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Î¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·»Äï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÅ¤Ã»Ò¤ä±ù¤Ã»Ò¤Ê¤É¤Î¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ÆÀÌ¤Þ¤Ç¤â¤¬¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸½¤ì¤¿¿ÆÀÌ¤¬¡ÖÁêÂ³Ê¬¤ò¤è¤³¤»¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÀ¸Á°ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ÊýË¡¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¤ËÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤ó¤Ë°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÀ®¤·¤¿°ä¸À½ñ¤¬Í¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¸·³Ê¤ÊÍ×¼°¤Ë±è¤Ã¤ÆºîÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ë¤«¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤ò»Ä¤¹¾ì¹ç¤Ï°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ë¡Î§¤ÎÍ×¼°¤Ë±è¤Ã¤¿°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Á´Ê¸¼«É®¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¡Ê°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤Î¸µºâ»ºÌÜÏ¿¤Ê¤É¡¢°ìÉô¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âOK
¡Ë
¢ºîÀ®¤·¤¿ÆüÉÕ¤ò¼«½ð¤¹¤ë¤³¤È
£°ä¸À¼Ô¤Î»áÌ¾¤ò¼«½ð¤¹¤ë¤³¤È
¤°ä¸À½ñ¤Ë²¡°õ¤¹¤ë¤³¤È
¤»¤Ã¤«¤¯¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò°ä¸À½ñ¤Ëµ¤·¤Æ¤â¡¢Í¸ú¤Ê°ä¸À½ñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î°Õ»×¤ÏÁêÂ³¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾åµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê
ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î