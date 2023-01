先月26日、豪ゴールドコーストにてパンツ一丁で複数の強盗と戦う男性の姿を捉えた動画がネット上で拡散され大きな話題を呼んでいる。早朝に強盗を発見し裸だったためパンツだけをサッと穿いた男性は強盗犯を捕まえるために外へ飛び出し、合計5人の強盗ともみ合いになったが最終的に逃げられてしまった。防犯カメラが捉えた男性の勇敢な行動は地元で称賛を浴びており、パンツだけの姿から子ども達からはディズニーのキャラクターにちなんで「ミッキー」というあだ名で呼ばれるようになったと『news.com.au』などが伝えている。

今回ヒーローとして称賛を浴びているのは、豪クイーンズランド州ゴールドコースト市マーメイド・ウォーターズ在住で2児の父親であるスティーブ・ミドルトンさん(Steve Middleton、50)だ。先月26日の午前4時半、眠っていたスティーブさんは釣りに行くためにセットしていたアラームが鳴って目を覚ました。ベッドから起き上がってふとカーテンの隙間から窓の外を見てみると、停車していた娘の車の上に懐中電灯が置いてあることに気がついた。

スティーブさんは「最初は娘の彼氏がそこにいると思い込んでいましたが、反対にあった車から違う人の頭が出てくるのが見えて『くそっ、泥棒だ』と思ったんです」と当時を振り返った。裸だったスティーブさんは近くにあったパンツを慌てて穿き、強盗犯を捕まえるためにパンツ一丁の姿のままで急いで外へ出た。

当時の様子を防犯カメラが捉えており、道路の真ん中でパンツしか穿いていないスティーブさんと布で顔を覆った複数の強盗の姿を確認できる。スティーブさんは犯人を逃すまいと強盗の1人のシャツを力いっぱい掴んだが、他の強盗がバットや小型ナイフを持ってスティーブさんに襲い掛かった。スティーブさんは「近所の人に手助けしてもらおうと、大声で叫んでいました」と当時を振り返っており、バットとナイフから身を守ろうと強盗の1人を盾にするためシャツを掴んでいたとも明かしている。「強盗の体格は小さかったので投げ飛ばすのは簡単でしたよ」とスティーブさんは笑って話していたが、合計5人いた強盗は最終的に盗んだ車2台で逃げていった。

「強盗たちはただ仲間を助けようとしていただけで、私を傷つけようとする意図は無かったと思います」と話すスティーブさんは、幸いにも軽い切り傷を負っただけで済んだ。防犯カメラが捉えた映像がネット上で公開されるとパンツ一丁で戦うスティーブさんの姿が大きな話題を呼び、地元紙でも大きく取り上げられ勇敢なヒーローとして称賛の声が殺到した。スティーブさんは「一晩でこれほど話題になるとは思いませんでしたよ」と大きな反響に驚いている。

スティーブさんの話題を耳にした友人らは下着を意味する“undies”という英単語を使って“キャプテン・アンディーズ(Captain Undies)”と呼ぶようになり、子ども達からはパンツだけを穿く姿が似ていることから“ミッキー”と呼ばれるようになったという。

スティーブさんの行動には称賛の声と共に、大きなケガが無かったことから多くの笑い声も届いている。スティーブさんは「今回の件は笑い話になりましたが深刻な一面もあります。もっと酷い結果になっていたかもしれませんし、大きなケガをしていたかもしれないと考えると非常に怖かったですね。次に誰か襲われてもどうなるか分かりません」とコメントしており、捜査は続いているが強盗犯らが捕まっていない事実に不安を覚えていた。

なお昨年7月には深夜の店にやって来た強盗を80歳のオーナーが高齢ながらもショットガンで撃退した瞬間の映像がネット上で拡散され、勇敢なオーナーの行動に称賛の声が集まっていた。

画像は『news.com.au 2022年12月27日付「Hero dad takes on two alleged thieves in his underwear on Boxing Day」(Picture: Nine News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)