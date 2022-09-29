ジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanが、ユニバーサルミュージックグループ傘下の世界的大手レコードレーベルでもあるCapitol Records（キャピトル・レコード）と契約し、10月28日に全世界配信リリースをもってメジャーデビューすることが決定した。今年3月からスキルアップのため米・ロサンゼルスに留学という、これまでにない道のりを歩んできた同グループの軌跡とメンバープロフィールを紹介する。

【動画】Travis Japanが単独YouTubeチャンネルを開設

“トラジャ”の愛称で親しまれるTravis Japanはマイケル・ジャクソンの振付師・トラヴィス・ペイン氏がメンバーの選考に携わり、2012年7月に結成。メンバーは宮近海斗（25）、中村海人（25）、七五三掛龍也（27）、川島如恵留（27）、吉澤閑也（27）、松田元太（23）、松倉海斗（24）の7人で構成され、2017年11月より現体制で活動している。

国内では、嵐、Hey! Say! JUMPやKis-My-Ft2など数々の先輩アーティストのバックダンサーを経験。さらに2019年にはオースティン・マホーンの来日公演にも出演するなど、それぞれが高いダンススキルを持ち、パフォーマンス力にも定評を得てきた。

その実力を武器に21年からはジャニーズの名曲をオリジナルの振り付けでカバーする単独YouTubeチャンネル『+81 DANCE STUDIO』を開設。初の全国ツアーや約2ヶ月半におよぶ主演舞台も成功させた。今年2月にはアイドル雑誌『Myojo』（集英社刊）で毎年行われているジャニーズJr.を対象とした読者投票企画『あなたが選ぶ Jr.大賞』でメンバー7人全員が10位以内にランクインする結果を残している。

そして今年、3月末からのロサンゼルスへの渡米後、すぐに現地で行われたダンス大会『ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ 2022』（World of Dance Championship Series、通称：WOD）の地区予選Orange County出場でチーム部門3位を獲得。さらに、7月のUSA DIVISION4位、 TEAM DIVISIONで9位、WORLD FINALで14位と健闘をみせる。

さらに人気オーディション番組『America's Got Talent』（アメリカズ・ゴット・タレント）にも出演。代表曲「夢のHollywood」の英語バージョンで審査員からの称賛を浴び、セミファイナルまで駒を進めた。そのほかにも『Anime Expo 2022』 ゲスト出演や野外音楽フェス『Rising Japan MusicFest in LA』出演なども果たすなど、現地でも“共同生活”しながら活動を続けてきた。

結成から約10年。紆余曲折を経てついにつかんだ夢の切符。配信での世界メジャーデビューというジャニーズ史上前例のない試みによって新たな旅立ちの時を迎える。昨年11月の舞台『虎者 NINJAPAN 2021』初日前会見では愛称にちなんで今年“寅（とら）年”デビューを掲げていた同グループ。10月28日は彼らにとってもファンにとっても忘れられない日となりそうだ。

■メンバープロフィール

▼宮近 海斗（みやちか・かいと）Chaka

生年月日：1997年9月22日

出身地：東京都

血液型：O型

身長：167センチ

入所日：2010年10月30日

▼中村海人（なかむら・かいと）Umi

生年月日：1997年4月15日

出身地：東京都

血液型：O型

身長：173センチ

入所日：2010年10月30日

▼七五三掛龍也（しめかけ・りゅうや）Shime

生年月日：1995年6月23日

出身地：茨城県

血液型：AB型

身長：168センチ

入所日：2009年2月15日

▼川島如恵留 （かわしま・のえる）Noel

生年月日：1994年11月22日

出身地：東京都

血液型：O型

身長：173センチ

入所日：2007年10月14日

▼吉澤閑也（よしざわ・しずや）Shizu

生年月日：1995年8月10日

出身地：神奈川県

血液型：A型

身長：173センチ

入所日：2009年5月24日

▼松倉海斗（まつくら・かいと）Machu

生年月日：1997年11月14日

出身地：神奈川県

血液型：O型

身長：163センチ

入所日：2010年10月30日

▼松田元太（まつだ・げんた）Genta生年月日：1999年4月19日出身地：埼玉県血液型：O型身長：169.8センチ入所日：2011年2月10日