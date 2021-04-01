³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢1GB¤Þ¤Ç0±ß¡¦20GB¤Þ¤ÇÀÇ¹þ2178±ß¤Î¿·¥×¥é¥ó¡ÖUNLIMIT-VI¡×Äó¶¡³«»Ï¡¡1Ç¯ÌµÎÁ¤Ï7Æü¤Þ¤Ç
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¡¢¿·¥×¥é¥ó¡ÖRakuten UN-LIMIT VI¡×¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¼õÉÕ¤òËÜÆü¡Ê4·î1Æü¡Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ±¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRakuten UN-LIMIT VI¡×¤Ï¡¢¡ÖRakuten UN-LIMIT V¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¿·¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ¹¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÊ³¬À©¤ÎÎÁ¶â¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£·î´Ö¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤¬1GB¤Þ¤Ç¤Ê¤é·î³Û0±ß¡¢3GB¤Þ¤Ç¤Ê¤é·î³Û1078±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢20GB¤Þ¤Ç¤Ê¤é·î³Û2178±ß¡¢20GBÄ¶²á¸å¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ç¤É¤ì¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤â·î³Û3278±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î1Ç¯ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï4·î7Æü¿½¤·¹þ¤ßÊ¬¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»Í½Äê¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë°Ü¹ÔÍ½Äê¤ÎÊý¤ÏµÞ¤¤¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢·ÈÂÓ³Æ¼Ò¤Ï4·î1Æü°Ü¹Ô¡¢MNP¼ê¿ôÎÁ¤òÌµÎÁ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë