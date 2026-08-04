足立区によりますと、7月30日、区立の小学校で夏季水泳の指導中、蓋が開いたままのマンホールに児童が落下しケガをしました。マンホールは直径70センチ、深さは80センチ程度だということです。

東京都足立区は4日、区立の小学校で行われていた夏季水泳の指導中に、児童がプールサイドにあるマンホールに落下し、ケガをしたと発表しました。

区によりますと、7月30日午前9時すぎ、教員がプールに水を入れるためマンホールの蓋を開けて給水を開始。およそ10分後から水泳指導が始まりましたが、蓋は開いたままの状態で、午前10時前、児童1人がプールサイドを移動していた際、誤って直径70センチ、深さ80センチ程度のマンホールに落下したということです。

児童は教員に救助され、アゴを切ったり足を打撲したりするなどのケガをしていて、全治数週間の見込みだということです。

また当時、プールには中・高学年の児童数十人がいたということです。

区は、普段からマンホール開閉時は三角コーンを置くなどの安全対策をするよう学校側に周知していたということですが、今回、学校は安全対策を行っていませんでした。

区は、今後の再発防止策として、マンホールの蓋は使用後すぐ閉めることを原則とし、開ける際には、児童がいなくてもコーンを設置。児童がいる間はマンホールの蓋を開閉しないことなどを徹底するとしています。