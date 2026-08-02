汗をかく夏は、さっぱりしたくて、顔をゴシゴシ洗ったり、ひんやり冷たい化粧水や美容液で顔をパッティングしたくなる。しかし、良かれと思ってやっているスキンケアが、「肌のバリア機能を低下させ、肌トラブルを引き起こすこともある」と言うのは、形成外科医で再生医療の専門家である北條元治先生。そもそも「肌のバリア機能」とはどのようなものなのだろう？

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「外界と私たちの身体を隔てている“保護フィルム”のようなものです。主に皮膚表面の角質層と皮脂がバリア機能の中心となり、細菌や有害物質、さまざまな刺激から肌を守る役割を担っています。しかし、何らかの原因で角質や皮脂がそぎ落とされ、肌が無防備になり、ダメージを受けやすくなることがあります。これが、バリア機能が低下している状態です」（北條先生、以下同）

肌の奥までダメージを与える紫外線

バリア機能低下の原因はさまざまあるが、代表的なのが「洗いすぎ」だ。

「汗をかいたからといって必要以上に洗浄力の強いソープを使ったり、強くこすったりすると、バリア機能そのものを削り取ってしまいます。また、化粧水や美容液をたくさん使うのはよいのですが、物理的な刺激となる過度なパッティングは、かえって肌の負担になることもあります」

また、特に夏に気をつけたいのが紫外線だ。

「紫外線は角質層に直接ダメージを与えるだけでなく、角質層の奥の真皮に存在するコラーゲンやヒアルロン酸にも悪影響を及ぼすため、肌の乾燥やシミ、シワにつながります」

だからといって、紫外線を浴びたあとに“なかったこと”にしようと考えるのは難しい。

「よく、『日焼けしてしまったけど、元に戻せますか』と聞かれます。しかし、浴びてしまった紫外線をなかったことにはできません。だからこそ、日傘や日焼け止めで日頃から紫外線をカットすることが大切なのです」

日焼け止めを洗い落とすときも、当然ながらゴシゴシ洗いはNG。

「ウォータープルーフの日焼け止めを完璧に落とそうとして何度も肌をこすったり、強いクレンジングを使ったりすると、角質層まで一緒に落としてしまいます。多少残っても問題ないので、落としすぎないことのほうが大切です」

北條先生が繰り返し強調するのは、「自分の肌が本来持っている力を大切にする」ということ。

「人間の身体は本当によくできています。角質や皮脂、汗は本来、私たち自身がつくり出した最高の肌のバリアです。まずは、それを維持しましょう。そのうえで、自分の肌に合うスキンケア商品を使うとよいでしょう」

高価な化粧品や特別な美容法を試す前に、肌を傷つけている習慣を見直すこと。美肌をキープするためには、“やりすぎない”勇気を持つことが大切なのかも!

これだけでOK、肌のバリア機能を保つ5つのポイント

夏は紫外線量も多く、肌への外部刺激が多い季節。シミやシワを防ぐためにも「肌のバリア機能」を維持することが大切。毎日のスキンケアや生活習慣で意識したい5つのポイントをご紹介!

（1）肌を洗いすぎない

汗や皮脂が気になる夏は、何度も洗顔をしたり、シャワーを浴びたくなる。しかし、洗いすぎは肌を守る角質や皮脂まで取り除いてしまい、バリア機能を低下させる原因に。洗顔をするときは、ぬるま湯で優しく洗うように。

（2）肌への刺激を減らす

ゴシゴシ洗顔や過度なパッティング、無意識に肌を触るクセもバリア機能を傷つける原因になる。角質層は非常にデリケートなため、日々の摩擦や刺激をできるだけ減らすことが、健やかな肌を保つポイント。

（3）保湿をしっかり行う

角質層には本来20〜30％程度の水分が含まれている。乾燥によって水分量が不足すると、肌は外部刺激を受けやすい状態に。季節を問わず適切な保湿を続けることで、肌本来のバリア機能をサポートできる。

（4）紫外線対策を徹底する

紫外線は肌表面の角質層だけでなく、その下層にある真皮のコラーゲンやヒアルロン酸にもダメージを与える。その結果、シミやシワ、たるみの原因になることも。日焼け止めや日傘などを活用し、日常的な紫外線対策を習慣にしよう。

（5）生活習慣を整える

肌の健康はスキンケアだけでなく、毎日の生活習慣とも深く関わっている。栄養バランスのよい食事や十分な睡眠は、健やかな肌づくりの基本。身体の内側から整えることが、バリア機能の維持にもつながる。

夏の肌ケア、やってしまいがちなNG行動

浴びた紫外線は“なし”にはできない!

「対策を忘れて、つい日焼けしてしまった」となる人も多いのでは。しかし、一度浴びてしまった紫外線の影響を完全になかったことにはできない。大切なのは後悔することではなく、紫外線をできるだけ浴びない工夫を徹底すること。日焼け止めや日傘の常備は必須。

日焼け止めクリームなどは無理に落とさなくてもOK!

ウォータープルーフの日焼け止めは耐水性が高いため、落とすときに念入りに洗顔をしがち。ただ、これは角質層や皮脂まで、はがし落とすおそれがある。今の日焼け止めは、多少残っていても肌への害はないので、ゴシゴシと洗ったり、強いクレンジングを使うのは避けたい。

取材・文／池田純子

週刊女性2026年8月11日号