試合後に取材に応じる佐々木（撮影・小林信行）デイリースポーツ

佐々木朗希が脚をつりながらも5勝目、後半戦3登板で防御率1.50をマーク

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 佐々木朗希が30日のマリナーズ戦に先発し今季5勝目を手にした
  • 六回に脚のつりで2失点したが、後半戦3登板で防御率1.50と好調だ
  • 「先発としてチームの力になりたい」とプレーオフ先発枠争いへ意欲を示した
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