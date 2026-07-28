今季で現役引退したスピードスケートの睫敞帆さん(写真：ゲッティ)日テレNEWS NNN

睫敞帆さんに国民栄誉賞授与を決定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 政府がスピードスケートの?木美帆さんへの国民栄誉賞授与を決定
  • 日本女子最多となる五輪通算10個メダルを獲得した功績が認められた
  • 8月4日に首相官邸で表彰式が開かれる予定であることが発表された
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