　さらなる活躍が期待されるドジャース・佐々木デイリースポーツ

佐々木朗希が右肘角度の変化と球速へのこだわりを語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希がデイリースポーツの取材で今季の進化を明かした
  • 右肘の角度変更や米移籍後最速の162キロ計測など成長を語ったという
  • 体重は公式84キロに対し現在94キロと増加、球速向上への意欲も示した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「横断幕問題」4人に出停可能性
  2. 2. 「異常」な行動し堀北さんと結婚
  3. 3. 給食の材料費 誤って10倍支払い
  4. 4. 糸井氏 体型が凄すぎて即バレる
  5. 5. 愛子さま「二級皇族」危機も?
  6. 6. 逮捕された看護師 患者が口論か
  7. 7. 明石家さんま、「義理の孫」誕生
  8. 8. LINE「有料化」へ…理由を分析
  9. 9. 松本人志が手術 生報告の真意
  10. 10. 19歳で風俗 枕の下で中指立てる
  1. 11. 行方不明男児の遺体か 衣服なし
  2. 12. アイフルおじさん 認知症進行か
  3. 13. 松本がんを公表 心配された異変
  4. 14. 松本人志が手術 現在は人工肛門?
  5. 15. 中森明菜 30年ぶりMステで生歌唱
  6. 16. 3人組ガールズバンドがデビュー
  7. 17. 祇園祭の露店 食品が直置きか
  8. 18. 広島「疑念ある選手」を登録抹消
  9. 19. 若者のテレビ離れ NHK調査に苦言
  10. 20. 郵便物4600通など焼損 特定困難
  1. 1. 給食の材料費 誤って10倍支払い
  2. 2. 愛子さま「二級皇族」危機も?
  3. 3. 逮捕された看護師 患者が口論か
  4. 4. LINE「有料化」へ…理由を分析
  5. 5. 行方不明男児の遺体か 衣服なし
  6. 6. 若者のテレビ離れ NHK調査に苦言
  7. 7. 郵便物4600通など焼損 特定困難
  8. 8. コバエ侵入を防ぐ 身近な対策法
  9. 9. きゅうり冷凍で浅漬けが簡単に
  10. 10. 皇室典範の改正に専門家疑問の声
  1. 11. 山中に女性2人の遺体 母と娘か
  2. 12. 子を26時間超放置か 24歳母逮捕
  3. 13. 点滴に汚物 感情凍りついた状態?
  4. 14. 保育園で園児ら64人が食中毒
  5. 15. 予告編は会話OK? 映画マナー論争
  6. 16. 【速報】事故現場の海中から遺体発見　JFEスチール工場で3人死亡1人行方不明の転落事故　行方不明の男性作業員の可能性　川崎市
  7. 17. 鬼ですか 眉ひそめる高市首相
  8. 18. 部活から帰宅し嘔吐 熱中症疑い
  9. 19. 不明男児の捜索中に 遺体発見か
  10. 20. エレベーターに4人閉じ込め 石川
  1. 1. 国民会議、減税の協議打ち切りへ
  2. 2. 「POPOPO」30億円投じるも失敗
  3. 3. 10代の約半数 汗の悩み相談せず
  4. 4. 寿司洗剤男の妻「生活は苦しい」
  5. 5. 皇室典範改正 陛下からも懸念か
  6. 6. 現金授受の疑惑 議長も「否定」
  7. 7. 幼い子2人死亡 逮捕の父に残る謎
  8. 8. 皇室典範改正 参院で可決される
  9. 9. 「結末を先に」読書法に衝撃の声
  10. 10. 政界引退の山本太郎氏に「失望」
  1. 11. 愛子さま&佳子さまの服 SNS感嘆
  2. 12. 7月18日は金運上昇日 NG行動は
  3. 13. 40代がKALDIで買ってよかった物
  4. 14. 大便混入で死亡「異状死」と判断
  5. 15. ICE 2件の射殺で移民摘発に疑念
  6. 16. 香山氏 中国語学ぶ理由が炎上か
  7. 17. ハハハッ 山本氏辞任で党大揺れ
  8. 18. ディズニー 10月に入園料値上げ
  9. 19. トランプ政権の国際刑事裁判所「解体」主張、衆参有志の国会議員連盟が憂慮声明
  10. 20. 風俗嬢「稼げなくなったのガチ」
  1. 1. 「海外のマックはデカい」本当?
  2. 2. イラン南部上空 MQ9か低空飛行
  3. 3. 16歳未満エナジー飲料販禁へ 英
  4. 4. 独で酷暑 でも「脱炭素」狙う訳
  5. 5. 巨大アザラシ 人気急上昇で懸念
  6. 6. 鳥1億羽駆除し数千万人死亡 中国
  7. 7. 新AIモデル ファイルを無断削除
  8. 8. メキシコ南部沖 M7.3地震が発生
  9. 9. 技術者が演説内容で賭け 停職に
  10. 10. プーチン氏 偽戦果で国民に誇示
  1. 11. カナダ山火事 煙がW杯会場を覆う
  2. 12. 人型ロボット 米学区で授業参加
  3. 13. 米軍 誤爆調査をCENTCOMが封鎖
  4. 14. 米 イラン攻撃を数日内に強化か
  5. 15. 「軍隊×飯テロ」異例作が大バズ
  6. 16. メディチ家の急死 遺骨DNAが語る
  7. 17. 「意外と大きい…」濡れシャツで際立つ圧巻ボディ！韓国美女バレー選手、リゾートでの魅惑ショット
  8. 18. 日本よりも動きが激しい？カリフォルニア版「トイ・ストーリー・マニア！」の楽しみ方と徹底比較
  9. 19. サッチャー氏 英での本当の評判
  10. 20. 在日中国人が「帰化」を狙うワケ
  1. 1. スペースX株 公募価格を下回る
  2. 2. アプリがサ終 ひろゆき氏謝罪
  3. 3. 旧NISA 期間後に課税される理由
  4. 4. コメ5キロ 1年9か月ぶり安値に
  5. 5. 創業一族が明かすM&A仲介の本音
  6. 6. 花火大会中止→ドローンへ新需要
  7. 7. ホンダ三部社長 北米に新拠点へ
  8. 8. JR東海が大量採用 意外な大学名
  9. 9. 貯金800万円 定年後の家計を試算
  10. 10. エアコン節電 よくある誤解とは
  1. 11. シンダラ島 開業11カ月で無人に
  2. 12. 日経平均 AI株安で1か月ぶり急落
  3. 13. 退屈な老後を変えた意外な習慣
  4. 14. 毎年110万円贈与 税務調査で覆る
  5. 15. 全東信 破産後も加盟店に売上金
  6. 16. キオクシア、米企業の特許侵害か
  7. 17. ジャングリアに赤字報道 実態は
  8. 18. EQT カカクコムTOB 3450円へ
  9. 19. 「給付付き税額控除」与野党合意
  10. 20. 年下上司に苦しめられた→逆襲へ
  1. 1. アンネ日記裁判 EUがVPN巡り判決
  2. 2. 容器にヒビ…松屋でトラブル頻発
  3. 3. ワイモバのiPhone16が「24円」に
  4. 4. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
  5. 5. AIで紙を“残す”から“活かす”へ！PFUが新サービス「ScanSnap Cloud＋」を発表
  6. 6. 「LINE VOOM」サービス終了へ
  7. 7. 窓辺の小石 第274回 PowerShellのキャンディボックス
  8. 8. Google 異議取り下げ Playを開放
  9. 9. 快適な睡眠環境をサポートするリカバリーマットレス　アスリートが愛用
  10. 10. 「PayPayアプリ」でオンライン決済時の本人確認が可能に
  1. 11. わずか20ccの血液で抗がん剤を選別！CancerFree Biotechの「EVAセレクトサービス」
  2. 12. 「グランツーリスモSPORT」で「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ　2018　ネイションズカップ アジア・オセアニア リージョンファイナル」を開催
  3. 13. ファーウェイ、6.8インチ液晶搭載の最新フラッグシップファブレット「Huawei P8max」を日本国内で8月下旬以降に発売！価格は6万円程度を予定
  4. 14. セールでApple製品が最大26％OFF
  5. 15. プレステ5本体がSALE 13日まで
  6. 16. 会話をリアルタイムで認識・翻訳！Ubestream Inc.の音声認識・翻訳サービス「AIspeakin」
  7. 17. カブト虫をサイボーグ化手術で遠隔操縦、高精度な旋回制御に成功
  8. 18. Google 仮想通貨の広告を禁止へ
  9. 19. MS 乗っ取り被害アカウント復旧
  10. 20. ソニー・エリクソンが初のAndroid端末「XPERIA X10」、日本でも発売へ。
  1. 1. 「横断幕問題」4人に出停可能性
  2. 2. 糸井氏 体型が凄すぎて即バレる
  3. 3. 広島「疑念ある選手」を登録抹消
  4. 4. J1浦和 開幕前に異例の15人退団
  5. 5. アルゼンチン主力に出停の可能性
  6. 6. バレー男子 日本が史上初11連勝
  7. 7. 久保建英 4年後の代表に警鐘
  8. 8. ハーランド人気で記録的売り上げ
  9. 9. 孫正義ソフトバンク会長 再エネ撤退からの捲土重来…株主総会で初めて東京電力への出資意欲を表明
  10. 10. アルゼンチン FIFA処分の可能性
  1. 11. 井口氏が監督候補に 球界OB驚き
  2. 12. W杯決勝 ショー時間が大幅に圧縮
  3. 13. アストンマーティン 首位と5秒差
  4. 14. 大谷効果にCEOも驚き 売上が急増
  5. 15. W杯決勝主審 スペイン側が警戒
  6. 16. 藤川監督 広島へ「我慢の限界」
  7. 17. W杯決勝戦中継に森保監督ゲスト
  8. 18. 古橋亨梧 移籍へ 指揮官が示唆
  9. 19. 佐野海舟 リバプール移籍へ前進
  10. 20. 冨安 イタリア1部クラブが獲得へ
  1. 1. 「異常」な行動し堀北さんと結婚
  2. 2. 明石家さんま、「義理の孫」誕生
  3. 3. 松本人志が手術 生報告の真意
  4. 4. 19歳で風俗 枕の下で中指立てる
  5. 5. アイフルおじさん 認知症進行か
  6. 6. 松本がんを公表 心配された異変
  7. 7. 松本人志が手術 現在は人工肛門?
  8. 8. 中森明菜 30年ぶりMステで生歌唱
  9. 9. 3人組ガールズバンドがデビュー
  10. 10. アレン様 川村との喧嘩に言及
  1. 11. 松本人志 腫瘍が見つかり手術
  2. 12. 太田光代氏が政府に怒りのX投稿
  3. 13. 初代・峰不二子役の声優が死去
  4. 14. 鬼越 なぜ謝罪に1週間かかった?
  5. 15. TBS金曜ドラマ 不倫にネット怒り
  6. 16. 広末 3度目の結婚発表する可能性
  7. 17. 王林の服攻めすぎ 都会に染まる
  8. 18. 「がん告知ハイ」松本人志が回顧
  9. 19. 「新テニプリ」作者が最終話執筆
  10. 20. 熊田曜子「老い」を感じる瞬間
  1. 1. 娘の下着のにおいを 衝撃告白
  2. 2. バービー 夫に「めんどくせ〜」
  3. 3. 「パートなのに」一言で悲劇襲う
  4. 4. 男として生きて地獄だった 回想
  5. 5. 自分をいじめた女に10年後復讐
  6. 6. 赤ちゃん 離乳食を食べない理由
  7. 7. ユニクロ全試着で選んだ夏の一本
  8. 8. 「デリケートゾーンを処理する自分の姿が情けない…」女性のムダ毛処理事情
  9. 9. いい年の重ね方をする人の特徴
  10. 10. さすがに服が…竹中アナに釘付け
  1. 11. 大丈夫? 竹中アナの大胆さに心配
  2. 12. 本番前に「脳梗塞です」俳優降板
  3. 13. ズッ友は「おとぎ話だ」バッサリ
  4. 14. 【ワークマン】テーマ別コーデ対決！初のプラス店舗でオシャレNo.1に輝いたのは？
  5. 15. 澤穂希氏 大学の特別客員教授に
  6. 16. ハローキティとスシローが初コラボ♡限定グッズ付きメニューが続々登場
  7. 17. オメガ × スウォッチ、月面着陸を記念した限定モデル発売　購入は独自のESTA申請制
  8. 18. 【女性髪型】アップバングで好感度が上がる♪長さ別ヘアカタログ
  9. 19. 9月12日生まれの乙女座はピュアで清楚なお嬢様!?　運命のデーク占い【乙女座編】
  10. 20. アラ還イメチェン めちゃ若返る