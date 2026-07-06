7月1日に報じられた、佐藤二朗と橋本愛の間に起きたトラブル。夫婦役として共演した4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）撮影中のできごとだったとされ、トラブルの発端となったシーンがSNSで拡散される事態となっている。

「週刊文春」の報道によると、撮影をめぐって、佐藤から橋本に対しキャリアを否定するような発言があり、フジテレビが調査を依頼した外部弁護士により「深刻なハラスメント」に該当したと伝えられた。

「報道後、佐藤さんは自身のXで《もうこれ以上は我慢できません》などと反論し、所属事務所も《到底受け入れることはできない》とハラスメントを否定しています。

報道によると、橋本さんは過去のトラウマにより身体接触の制限があると、事前に制作側に伝えていたといいます。佐藤さんのマネージャーにも事前に共有されましたが、話し合いの末、佐藤さん本人には伝えられませんでした。

しかし、第1話の撮影中、佐藤さんが橋本さんの顎に触れてしまったことで、トラブルに発展したといいます」（芸能担当記者）

事務所の声明では、発端となったシーンに関して、こう説明している。

《橋本氏演じる鈴木明日香が運転中に目を瞑り、助手席に座っていた夫役の佐藤が慌てるというコントシーンでした。その芝居中、目を瞑ったまま口だけを開ける芝居を橋本氏がしたため、「口ではなく目を開けて」と言って、佐藤の指が橋本氏の顎に触れてしまったのです。この接触が問題となるとは思いもよりませんでした》

この説明により、問題が起きたのは、第1話の運転シーンであることが判明。ドラマの公式Instagramには、該当シーンの放送版がショート動画でアップされている。

動画では、橋本が車を運転し、佐藤が助手席に座っている。佐藤が「寝室のベッドを分けたい」と相談すると、ベッドを分けることに反対の橋本は運転しながらぎゅっと目をつぶる。

あわてた佐藤は「（目を）開けて!? 開けて!!」と絶叫しながら手をバタつかせ、橋本の肩を揺するような動きを見せる。全体的にコミカルなシーンに仕上がっていた。

事務所の説明を読むと、当初の撮影では、佐藤が「口ではなく目を開けて!」と叫び、橋本の顎に触れてしまった、という流れがあったようだ。放送されたシーンでは顎にふれる場面はなかったため、撮り直された可能性がある。

なお、この動画はXでも拡散されており、内容を確認した視聴者からは「思っていたのと違った」と、シーンの内容に戸惑う意見も多く見られた。

《思ってたのと違うな…いい雰囲気〜なシーンでもないし 佐藤二朗の方がトラウマになると思うんだけど》

《見てみたけど思ってたより全然怪しいシーンじゃなくて困惑》

一連の報道から、性的な雰囲気のある場面を想像した視聴者も多かったようだが、実際はあくまでコミカルな場面だった。とはいえ、台本にない接触だったため、橋本が驚いてしまった、という流れのようだ。

7月3日、佐藤は自身のXで《勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは》とつづり、《ステレオタイプの「か弱い若い女性」と「典型的な昭和のパワハラオヤジ」を完全に創作してる。最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。嘘はやめて下さい。》と報道内容を否定している。

小さな食い違いが大事に発展してしまった感が否めず、SNSでは、現場を取り仕切っていたフジテレビ側の責任を指摘する声も多い。

そのフジテレビは《男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実》としており、自分たちの責任問題についてはコメントしていない。

はたして、事態はこのまま収束するのだろうか。