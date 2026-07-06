被害総額60億円！美大生、風俗嬢、名家の令嬢…列島を震撼させた「ルフィグループ」の女たち

詐欺に向いている

’22年から’23年にかけて発生した、「ルフィグループ」による広域強盗事件。発生から４年以上が経過した今も、彼らが生み出した「闇バイト」を使った詐欺や強盗は後を絶たない。

ルフィグループの前身とされる渡邉優樹（38・以下、年齢は逮捕時の数字で表記。被告・受刑者表記は略とする）をトップとした特殊詐欺組織には、最大で約200人の構成員がいたとされ、そこには女詐欺師もいた。

ルフィグループの最高幹部の一人である小島智信（45）は、東京拘置所の面会室で筆者にこう断言した。

「女のほうが詐欺に向いています。詐欺電話をかける対象は高齢者の男性が多く、若い女が相手だと気を許しやすいからです。私たちのグループでは、月の売り上げ（詐欺の収益）が１０００万円を切るかけ子（被害者に電話をかける役割）はほぼいない。詐欺にかかりそうな″当たり″を引くと、あえて″女かけ子″に電話を代わることも珍しくなかった」

ルフィグループに所属した女性は20名弱。「ルフィの女たち」はどのような経緯で詐欺師となり、巨額のカネを詐取してきたのか--。筆者が６月24日に上梓した新刊『檻の中のルフィ 闇バイトを生んだ者たち』（講談社）の内容をもとに、彼女たちの半生を辿る。

美大生に名家の令嬢、風俗嬢など、女かけ子たちの″前職″は様々だ。リゾートバイトの募集だと思って応募した者もいれば、ホストの売掛金（つけ払い）が支払えず、わずか50万円で組織に売り飛ばされた者もいる。共通しているのは、いずれも遊ぶカネ欲しさや借金が原因で闇バイトに参加した、ということだ。

ルフィグループで女性のかけ子は重宝された。小島が言うように、高齢者相手の電話に有効だったというのがひとつ。ボスである渡邉が色を好む性格だったのがふたつ目の理由だ。事件の舞台となったフィリピンで複数の愛人を作っていた渡邉は、それだけでは飽き足らず、女性のかけ子を専門にリクルートする「ハーレム計画」を立案。計画は頓挫することになるのだが、渡邉はその過程で巧みに組織の女性たちを使いこなした。

例えば、’19年11月に一連の特殊詐欺事件における窃盗容疑で逮捕された柴田千晶（29）も、渡邉の愛人だった。彼女は計７度にわたり、日本国内で詐取した現金--総額約３億円をスーツケースに詰めてフィリピンに運んでいる。危険な仕事を請け負った背景にはボスへの恋愛感情があった。

筆者は組織の中で約６億円を詐取し、「伝説のかけ子」を自称した山田李沙（26）への取材を重ねてきた。風俗嬢からかけ子に転身した山田もまた、渡邉や幹部らに心酔していた。山田が綴った400枚以上の手紙の中には、こんな一文があった。

〈幹部たちに大変可愛がってもらい、数字をあげることでたくさん褒めてもらった。人生でそんな経験をしたことがなかったので本当に嬉しかった。渡邉さんのことは日本一のボスと思っていました〉

第三者の視点からみれば、幹部たちにとって山田が使い捨ての駒であることは明らかだった。それでも彼女は、幹部を″仲間″と捉えていた。

7月3日発売の『FRIDAY7月17・24日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、山田のほかに組織で暗躍した女詐欺師たちの経歴などを詳報している。

『FRIDAY』2026年7月17・24日合併号より

取材・文：栗田シメイ（ノンフィクションライター）