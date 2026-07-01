栃木県上三川町の強盗殺人事件の1週間ほど前、現場近くで住宅侵入に使える工具を所持していたとして、窃盗グループのメンバーとみられる20歳の男が逮捕されました。警察によりますと宮嶋秀真容疑者は今年5月、仲間と共謀して、栃木県上三川町で正当な理由がないにもかかわらず、指定侵入工具であるマイナスドライバー1本を軽自動車に隠して所持した疑いがもたれています。このおよそ1週間後、上三川町では富山英子さんが殺害される