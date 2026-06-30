歌手の華原朋美（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と楽しんだ親子の時間を写真でシェアした。【写真】「大きくなったね〜！」華原朋美、6歳長男との“休日ショット”「雨の日だって遊びたいよね」と書き出し、長男と外出を楽しんだ様子を5枚の写真でアップ。ショッピングモールで買い物などを楽しんだようで、2ショットや遊具で遊ぶ息子の写真を添え、「本当に楽しい時に見せてくれる笑顔 沢山見れて私も頑