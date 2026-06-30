華原朋美、6歳長男との笑顔あふれる休日ショット「大きくなったね〜！」「ママのお顔」 親子時間の愛しさつづる「どんどん大きくなっていくおもちくん」
歌手の華原朋美（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と楽しんだ親子の時間を写真でシェアした。
【写真】「大きくなったね〜！」華原朋美、6歳長男との“休日ショット”
「雨の日だって遊びたいよね」と書き出し、長男と外出を楽しんだ様子を5枚の写真でアップ。ショッピングモールで買い物などを楽しんだようで、2ショットや遊具で遊ぶ息子の写真を添え、「本当に楽しい時に見せてくれる笑顔 沢山見れて私も頑張ろうって思わせてくれました どんどん大きくなっていくおもちくん 愛おしいよ」とたっぷりの“息子愛”をにじませた。
この投稿には「有意義なひと時ですね」「息子さん大きくなったね〜！」「かわいい」「楽しそう」「ママのお顔だね」などの声が寄せられている。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。
【写真】「大きくなったね〜！」華原朋美、6歳長男との“休日ショット”
「雨の日だって遊びたいよね」と書き出し、長男と外出を楽しんだ様子を5枚の写真でアップ。ショッピングモールで買い物などを楽しんだようで、2ショットや遊具で遊ぶ息子の写真を添え、「本当に楽しい時に見せてくれる笑顔 沢山見れて私も頑張ろうって思わせてくれました どんどん大きくなっていくおもちくん 愛おしいよ」とたっぷりの“息子愛”をにじませた。
この投稿には「有意義なひと時ですね」「息子さん大きくなったね〜！」「かわいい」「楽しそう」「ママのお顔だね」などの声が寄せられている。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。