◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）前半を１−０で終えた日本代表。ネットでは計３枚のイエローカードに注目の声が上がっている。この試合の主審はマウリツィオ・マリアーニ氏。１次リーグではサウジアラビア―ウルグアイ戦、コロンビア―コンゴ共和国戦を担当したイタリア人で、副審などもイタリアのセットとなった。前半１２分にＭＦ佐野海舟、その２分後にブラ