議事録やルーティン業務ばかりで、本当にやりたい仕事にたどり着けない。そう感じている人は多いだろう。しかし、その地味な仕事の積み重ねこそが、次のステージへの土台になっているという。華やかな仕事は、誰にでもすぐ任されるわけではない若手の頃、誰しも「もっと大きな仕事をしたい」「戦略的な仕事に関わりたい」という思いを抱くことがある。しかし、その段階で大きな仕事を任せてもらえる実力や資格は、まだ自分の中に備