――――――――――――――――――― 6月29日 (月) ―― ◆国内経済 ・5月商業動態統計 (8:50) ◆国際経済ｅｔｃ ・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00) ・ユーロ圏6月消費者信頼感[確報値] (18:00) ・ユーロ圏6月景況感指数 (18:00) ・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総