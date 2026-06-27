――――――――――――――――――― 6月29日 (月) ――

◆国内経済

・5月商業動態統計 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏6月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月景況感指数 (18:00)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (30日4:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ＳＦＰホールディングス <3198> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ギフティ <4449> [東証Ｐ]：上場廃止

〇Ｏｌｙｍｐｉｃグループ <8289> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月30日 (火) ――

◆国内経済

★5月完全失業率 (8:30)

★5月有効求人倍率 (8:30)

★5月鉱工業生産 (8:50)

・5月建機出荷 (13:00)

・5月自動車輸出実績 (13:00)

・5月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月製造業PMI (10:30)

・中国6月非製造業PMI (10:30)

・英国1-3月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ6月失業率 (16:55)

・ドイツ6月消費者物価指数 (21:00)

・米国4月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国4月FHFA住宅価格指数 (22:00)

・米国6月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国6月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国5月JOLTS求人件数 (23:00)

【海外決算】

[米]ナイキ 、コンステレーション・ブランズ

◆新規上場、市場変更 など

★ネイス <589A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 7月 1日 (水) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・6月消費動向調査 (14:00)

・6月新車販売 (14:00)

・6月軽自動車販売 (14:00)

・路線価公表

・パスポート (旅券) の発行にかかる手数料が改定 (値下げ)

・出国税を一人当たり1000円→3000円に引き上げ

◆国際経済ｅｔｃ

・香港、カナダ市場休場

・中国6月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ6月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏6月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏6月消費者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国6月ADP雇用統計 (21:15)

・米国6月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国6月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国5月建設支出 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・ウォーシュFRB (米連邦準備制度理事会) 議長・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁が「ECBフォーラム」に参加

・貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) 」共同見直し開始

◆新規上場、市場変更 など

★ギフティグループ <590A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

〇ブイキューブ <3681> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月 2日 (木) ――

◆国内経済

・6月マネタリーベース (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・ファストリ <9983> が6月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・独立記念日振替休日の前日で米債券市場が短縮取引

・ユーロ圏5月失業率 (18:00)

★米国6月雇用統計 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月製造業新規受注 (23:00)

・米国5月耐久財受注[確報値] (23:00)

・アルジェリア議会選挙

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｌｉｎｋ－Ｕグループ <4446> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 7月 3日 (金) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場 (独立記念日振替休日)

・中国6月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ6月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏6月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (17:00)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (4日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇山王 <3441> [東証Ｓ] ：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 7月 4日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米独立記念日 (建国250年周年)



――――――――――――――――――― 7月 5日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・滋賀県知事選投開票

・「はやぶさ2」が小惑星「Torifune (トリフネ) 」をフライバ



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