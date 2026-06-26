6月24日に放送された『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ系）で、“ゆうこりん” ことタレントの小倉優子と平成ノブシコブシ・吉村崇のやりとりが話題を集めている。

「この日は小倉さんほかスザンヌさんなど、“平成バラドル” が出演し、さまざまな “余談” が披露されましたが、吉村さんは『小倉優子が一番ヤバい』『劇的なポンコツ』と酷評したのです。

2人は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で共演していますが、小倉さんはCM中に吉村さんから『うっせえんだよ、このクソババア』と暴言を吐かれたことがあるそうです」（スポーツ紙記者）

吉村といえば、バラエティ番組の対応力の高さが評価されている芸人だ。そんな吉村を怒らせてしまうとは、いったい何があったのか。

「吉村さんは、小倉さんについて『マジでうるさいのよ。ピントも何もあっていない話をずっと一方的に話してきて』と話しました。

小倉さんは吉村さんに『CMで流れてるのを「これ買いますか？」』とか、ちょっとした雑談を振っているそうです。しかし、吉村さんから見れば『俺の回答を聞かない。勝手に自分の話をどんどんしゃべっていく』とのことです。そのため、最後に “クソババア” の言葉が出てしまったのでしょう」（同）

小倉のマイペースぶりを感じさせるエピソードで、X上では《離婚するわけだ》《話を聞かないなら小倉優子が悪い》と、納得の声も聞かれる。

小倉はこれまでに2度の離婚を経験していると語るのは、芸能ジャーナリストだ。

「小倉さんは2011年にヘアメークアーティストで美容師の男性と結婚。2人の子どもをもうけますが、夫の不倫が『週刊文春』に報じられて離婚に至ります。不倫のお相手は小倉さんの事務所の後輩タレントに当たる人物でした。

2018年には一般人男性と再婚、新たに1人の子どもを出産しますが、2022年にも離婚しています。今回の吉村さんのエピソードトークを聞く限り、離婚の背景には小倉さんの “人の話を聞かない” スタイルが影響していた可能性もありますね」

小倉は2度の離婚後、2023年にはテレビ番組の大学受験企画で合格した白百合女子大学へ39歳で入学し、話題を集めた。子育てと仕事の両立を目指すため、2025年には通信制の大学に編入している。とことん自分らしさを追求する “ゆうこりん” には、“クソババア” の罵倒も通用しないのかもしれない。