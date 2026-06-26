『西園寺さん〜』から「もう２年なんだ」下町情緒の残る東京・日本橋で、大きな日傘を両手で持ちながら歩く黄色いボーダーシャツの美女と遭遇したのは５月下旬のことだった。この日、松本若菜（42）が７月期の火曜に放送される連続ドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）の撮影に臨んでいたのである。「『君の好きは無敵』は、松本がブレイクするきっかけとなった’24年７月期のTBSドラマ『西園寺さんは家事をしない』の脚本を手がけた