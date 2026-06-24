ヒューリック、心斎橋開発特定目的会社（Lキャタトン・リアル・エステイト、J.フロント都市開発）、竹中工務店、JR西日本不動産開発は、4月にオープンした複合施設「クオーツ心斎橋」（大阪市中央区南船場）で、7月16日に5階レストランフロアを開業させる。低層階の商業施設、高層階のホテルに続く新エリア出現で、全国初、関西発を含む9つの人気店が集結する。【こちらも】全館リニューアル中の大丸芦屋店、8月28日グランドオー