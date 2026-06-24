INIのメンバーが自ら企画・表現し、発信する個人コンテンツ「INI STUDIO」より、池粼理人の新曲「Backseat」が本日6月24日(水)0時にデジタル配信開始した。新曲「Backseat」は池粼が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR&B楽曲となっている。23日(火)21時30分には、池粼が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作活動に対する思いについて