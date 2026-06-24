INIのメンバーが自ら企画・表現し、発信する個人コンテンツ「INI STUDIO」より、池粼理人の新曲「Backseat」が本日6月24日(水)0時にデジタル配信開始した。

新曲「Backseat」は池粼が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR&B楽曲となっている。

23日(火)21時30分には、池粼が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作活動に対する思いについて胸の内を語る映像「深夜に喋る」も公開されている。

また、リリースを記念して本日20時30分から21時にはINI Official StationheadにてListening Partyの開催が決定している。

なお、INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日(水)に9thシングル「ANTHEM」のリリースが決定。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアーの開催が決定している。

©LAPONE ENTERTAINMENT

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【池粼理人 コメント】

思うように自分の人生をコントロールできず、後部座席から景色を眺めるように日々が過ぎていく──そんな感覚を歌にしました。ダークでセクシーなギターサウンドが特徴の一曲です。夜のドライブや散歩のお供に、少し自分に酔いしれながら聴いてください(笑)。

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