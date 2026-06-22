NBAは本格的なオフシーズンに突入した。だが、フロントや代理人たちに休みはない。7月1日（現地時間6月30日）にはフリーエージェント（FA）交渉が解禁となるからだ。 その前に、6月中の決断事項も数多く残されている。特にこの夏、“最も忙しい球団”のひとつと見られるロサンゼルス・レイカーズは、噂される大型補強へ進む前に、内部で片付けるべきタスクが山積みだ。 以下では、6月中にレ