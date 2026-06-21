本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。一方、突如飛び込んできた“悲報”にはファンから落胆の声が漏れている。

ドジャースは日本時間午前7時26分に、公式Xでこの日の先発メンバーを発表。大谷の名前も含まれていた。しかし、その2時間半後、「ジャースは右腕チェイス・マクダーモットを復帰させ、右腕ブレイク・トライネンを右肘の炎症で負傷者リスト（IL）に入れた」と発表した。

トライネンは19日（同20日）の同カードに5番手で登板。1回無安打無失点で4勝目を挙げていた。今季は29試合に登板して防御率3.52をマーク。IL入りを知ったネット上の国内外のファンから「肘の炎症はドジャーブルーにとって最も恐ろしい言葉だ」「なんてこった、ここ数試合の登板ではかなり調子が良さそうだったのに」「トライネンマジかよ。早く善くなりますように！」「え、トライネンマジで？」「マジか。昨日めっちゃ良かったのに」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）