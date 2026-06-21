「何を食べるか」だけでなく、「どの順番で食べるか」でも体への負担が変わることを知っていますか？特別な食材は一切不要で、いつもの食事の順番を少し変えるだけで、血糖値の急上昇を抑え、老化のスピードを落とすことができます。今回のテーマは、「食べる順番と老化リスクの関係」です。糖質から食べると老化が加速する日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、老化対策では「何を食べるか」だけでなく、「どの順番で食べる