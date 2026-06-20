鈴木奈々、“13年一緒にいた”元夫との現在の関係明かす「仲良かったんで、離婚してからも…」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。元夫との関係について明かした。
【写真】元夫は中学校のクラスメイト…鈴木奈々＆元夫の結婚式2ショット
鈴木は2014年に一般男性と結婚するも、23年4月放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』に出演した際に、2年前に離婚していたことを公表していた。
この日はタレントのはるな愛（53）と出演。はるなから「今独身になったんだもんね」と話題を振られると、「離婚して、私もう5年ぐらい経ちましたよ」と鈴木。
はるなは元夫とも面識があり、食事を共にしたこともあるという。鈴木が元夫との現在の関係について「悪い仲じゃないですよ」と明かすと、はるなは「悪くないのに、うまくいってんのに、なんであんな素敵な旦那さんと別れたん？というのが、そこすごい気になってた」と素直に質問した。
これに鈴木は「めちゃめちゃ仲良かったんで、離婚してからも、遊んでたんですよ、少しの期間」「（2人とも）益若つばさちゃんと仲いいんで。つばさちゃんの家に遊びに行ったりしてたんです」と告白。
しかし現在は全く会っておらず、連絡も取っていないという。その理由について「お互いに彼氏とか彼女ができたら、申し訳なくないですか？そんな話はしてないけど、お互いなんとなく。お互いに彼女とか彼氏ができたら…と思って2人ともフェードアウトしました」と説明し、「なんだかんだ13年一緒にいましたからね」と笑った。
【写真】元夫は中学校のクラスメイト…鈴木奈々＆元夫の結婚式2ショット
鈴木は2014年に一般男性と結婚するも、23年4月放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』に出演した際に、2年前に離婚していたことを公表していた。
この日はタレントのはるな愛（53）と出演。はるなから「今独身になったんだもんね」と話題を振られると、「離婚して、私もう5年ぐらい経ちましたよ」と鈴木。
これに鈴木は「めちゃめちゃ仲良かったんで、離婚してからも、遊んでたんですよ、少しの期間」「（2人とも）益若つばさちゃんと仲いいんで。つばさちゃんの家に遊びに行ったりしてたんです」と告白。
しかし現在は全く会っておらず、連絡も取っていないという。その理由について「お互いに彼氏とか彼女ができたら、申し訳なくないですか？そんな話はしてないけど、お互いなんとなく。お互いに彼女とか彼氏ができたら…と思って2人ともフェードアウトしました」と説明し、「なんだかんだ13年一緒にいましたからね」と笑った。