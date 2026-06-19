Chevonが、6月18日よりNetflixにて世界独占配信されているアニメ『刃牙道』第2クールのオープニングテーマである新曲「六ノ輪」を本日配信リリース。あわせてMVも公開した。「六ノ輪」は、宮本武蔵が著した「五輪書」をモチーフに、その先にある「六つ目の輪」を想像し描き出した楽曲。これぞChevonというロックサウンドにハードなEDMを融合した急激な展開、さらには実際の格闘技のパンチ音がサンプリングされているなど、聴くほど