Chevonが、6月18日よりNetflixにて世界独占配信されているアニメ『刃牙道』第2クールのオープニングテーマである新曲「六ノ輪」を本日配信リリース。あわせてMVも公開した。

「六ノ輪」は、宮本武蔵が著した「五輪書」をモチーフに、その先にある「六つ目の輪」を想像し描き出した楽曲。

これぞChevonというロックサウンドにハードなEDMを融合した急激な展開、さらには実際の格闘技のパンチ音がサンプリングされているなど、聴くほどに新たな一面を見せてくれるような底知れぬ一曲となっている。

MVでは、「五輪書」における“地・水・火・風・空”の五つの輪が展開されていく中で、山羊の風貌をした“最強”の怪物が登場。“最強”の象徴である宮本武蔵がクローン技術によって現代に復活するという『刃牙道』のストーリーとリンクしている。

暴れる山羊が描かれているシーンはアニメ『刃牙道』への興奮をも加速させ、疾走感と闘争心溢れる“最強”の楽曲とMVとなった。

◆ ◆ ◆

▼Vo.谷絹 茉優 コメント

はじめて「刃牙」と出会ったのは小学生。

友達の兄がその当時に出ていた全巻揃えていて、それを読むためだけに家に通いつめていた記憶がある。

25歳になった今でも大好きな作品で、メンバー3人の好きな漫画ベン図がちょうど重なる部分に唯一君臨している。

「刃牙」。紙媒体にも関わらず目の前で試合をみているような臨場感。

一見人間離れしているキャラクターからは物凄く原始的な人間臭さや愛嬌が垣間見え、

ぶっ飛んだ着想にも関わらず奇妙な程の説得力と生々しさが確かに存在し、読み進めることで脳がパンプアップするような感覚に陥る。

人間の奥にある、本物の欲求というか、忘れていた野生の部分というか。

そこをぐッッッッと引っ張り出してくれる力が板垣先生の作品にはあると、素人ながらに思う。

しかも私がシリーズ通して1番好きなのが何を隠そうこの『刃牙道』である。

宮本武蔵VS本部以蔵

これまでみてきたどの闘いよりも泥臭く、人間らしくて。

こんなにもヒトの覚悟と内面を可視化できることがあるのかと衝撃を受けた。

未だに私のベストバウトである。何度読んでも熱くなる。令和で、武蔵が動く。拙バンドがそこに音楽を添えられる。

こんなに嬉しいことはありません。生前｢五輪書｣を書いた武蔵。狂った好奇心から現代で目を覚ました彼(正確に本人ではないが)は、きっとそこに六つ目の輪をみた筈である。

だから、『六ノ輪』。

どうぞ、よしなに。

◆ ◆ ◆

＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞

2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000 一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜 ▼チケットURL

https://w.pia.jp/t/chevon-tour2026/