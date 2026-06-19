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　俳優・竹内涼真（33）の弟で歌手の竹内唯人（25）が18日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身の借金について語った。

　唯人は19年にABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミちゃんには騙されない」の出演をきっかけとして若者を中心にブレーク。同年10月には歌手デビューを果たし、歌手デビューから4カ月で担当したテレビ朝日系連続ドラマ「鈍色のの中で」の主題歌「ニビイロ」は、総再生数1億回超えで大ヒットとなった。

　現在は「メインは歌を歌って活動」しているといい「ちゃんと歌の活動はできている」と話すも「それ一本で食えてないのが現状」とぶっちゃけ。収入については「バイトが19万円、ライブの出演とかがあれば20万円」だというもライブ出演の依頼は「月一本も来ない」として「アルバイトしてないと食えない」状態だと明かした。

　恋リアでブレーク直後は19歳で月収100万円に。21歳で約400万円の高級車アウディを購入するほど順風満帆な生活だったと回顧。しかし「コロナ禍でなにもせず…来た案件で写真を撮って載せる。お金もらうみたいなことをしてSNSを全く動かさず、コロナ明けで一気に差がついた。SNS動かしてる人に案件振りたいし、話しも振りたいだろうし」と生活があったと振り返った。

　「とうとうマジでヤバくなって家を出ることになり。車を売りますって言って、残りのその残りをローンに充てて相殺できるかなってなったら170万円くらい（足りなくて）」と回想。保証人だった兄・涼真に「“なにしてるの？金ないの？”って言われて。“と俺が一旦出すから”ってギリギリ事なきをえた」と借金の肩代わりをしてもらったと振り返った。

　スタッフから兄はどんな存在かと聞かれると「一番尊敬してる存在です」と答えて「俳優ってこんなことしてんのかって思うくらい」と尊敬の眼差しを向ける唯人。「早朝に出て夜中前に帰ってくることもあるし、夜中に帰ってきたと思ったらそのままジムに行くし。もう疲れたからジム辞めようっていうのが一切ないし、スーパースターになる人ってこうなんだろうなというものを感じた」と熱弁した。