雨が降っていないにも関わらず突然発生しました。 九重町で17日夜、土砂崩れが起き住宅1棟が全壊、住人の女性が下半身が埋まった状態で見つかり足の骨を折る大けがをしています。 土砂崩れが発生した現場 土砂崩れが起きたのは九重町松木です。 ◆TOS山路謙成記者 「土砂は家や車を押し流してしまうほどの勢いで流れ出ていて、道も塞いでしまっています」 県や町によりますと、17日午後7時過ぎ、近くに住