ONE OK ROCKが、11thアルバム『DETOX』を引っ提げて開催したスタジアム＆ドームツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞より、2025年8月31日の神奈川・日産スタジアム公演を収録した映像作品「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」を7月29日にリリースすることを発表した。本作は、2026年春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれな