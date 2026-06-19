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【北中米W杯グループリーグ第2節】(バンクーバー)カナダ 6-0(前半3-0)カタール<得点者>[ナ]サイル・ラリン(16分)、ジョナサン・デイビッド3(29分、45分+3、90分+2)、ネイサン サリバ(64分)、オウンゴール(75分)<退場>[タ]ホマム アフメド(33分)、アシム マディボ(53分)<警告>[ナ]デレク・コーネリアス(9分)[タ]アフメド ファティ(62分)観衆:52,497人└開催国カナダがW杯初勝利!! 9人となったカタールを圧倒、ゴ