AIR TWOKYOからTVアニメ『葬送のフリーレン』第3弾 グッズコレクションの先行販売受け付けが開始された。＞＞＞フリーレンアイテムをチェック！（写真15点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出