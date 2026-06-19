減少する皇族数を確保するための皇室典範改正に向けた議論が、佳境を迎えている。6月10日に、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案などを「いずれも了」とする「立法府の総意」がとりまとめられた。政府は、今の国会の会期末である7月17日までに、皇室典範改正案の成立を目指している。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案が議論されるようになり、改めて注目が集まっているのが、