KDDIのオンライン専用ブランド「povo」が本気を出してきた。ネットワーク品質を改めてアピールし、他社から顧客を奪いに来たのだ。 KDDI Digital Life代表取締役社長の濱田達弥氏 6月19日から新規登録者を対象に「データ使い放題（24時間）」のプロモコード10回分をプレゼントするキャンペーンを開始する。povoのスタンスとしては「いまの契約はまだやめなくていい。乗り換え不要だから