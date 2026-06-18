2026年ワールドカップでは、前半22分前後と後半67分前後に3分間のハイドレーションブレークが導入されている。FIFAは北米開催による暑さ対策として全試合で実施しているが、その影響についてアメリカメディア『ESPN』が特集した。選手の健康を守る目的で導入された制度だが、その評価は分かれている。アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノは「極端な暑さなら理解できるが、気候条件が良い試合では必要ない」とコメン