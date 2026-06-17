元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が12日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「愛ある中日ファンの質問に真剣に答えてみた!」に出演。井上一樹監督率いる中日へのファンの厳しい声に対し、持論を述べた。井上一樹監督○中日ファンのコメントに高木豊氏が真剣返答この動画では、中日ファンから寄せられたコメントに高木氏が真剣に返答する企画を実施。その中で「開幕戦の逆転される前のベンチ映像を