通算5打数無安打4K…17日も最初の2打席を抑えた【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」として先発出場し、6回に決勝点となる15号ソロを放った。均衡を破る豪快な一発に対し、被弾した相手右腕が試合後に秀逸なジョークを飛ばした。0-0で迎えた6回の第3打席で試合が動いた。相手先発のラスムッセンが投じた初球、