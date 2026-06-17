【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が6月15日に配信リリースした、2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）が、各配信サイトのデイリー・リアルタイムランキングで軒並み1位を獲得し、合計50冠を達成した。 ■米津玄師「烏」が日本代表戦に寄り添う 6月15日付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでは、1.2万DLを売り上げ1位を記録した同楽曲。 配信と