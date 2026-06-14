『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した吉田莉々加身長173cm、9頭身のスーパーフレキシブルボディでグラビア界を騒がせる元タカラジェンヌ・吉田莉々加（よしだ・りりか）が、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに登場。ワイルドにギラギラと、大胆すぎる姿を初披露！これぞまさにイイ女の極――。【写真】吉田莉々加の大胆すぎる姿＊＊＊【ゲームをきっかけにガンダム好きに】――昨年の4月以来、約1