『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した矢野ななかドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』『NOBROC K TV』での怪演が話題の?なち?こと矢野ななかが、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに登場。今回のグラビアで切り取ったのは、?なち?ではない素顔の彼女。その透明感と確かな存在感で、俳優としての新たな物語が始まる。【写真】矢野ななかのグラビア＊＊＊【ドラマで初の濡れ場体験】――今回