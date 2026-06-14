『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小貫莉奈『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）に出演中で、人気急上昇中の俳優・小貫莉奈ちゃんが6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。18歳の高校生のときに週プレでグラビアに初挑戦し、ついに週プレ初表紙！2度目の沖縄ロケの裏側から、プライベートのことまで語ってもらった。＊＊＊【撮影中に現れる意外な天敵とは】――莉奈ちゃん、つい