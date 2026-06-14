【松のや】《運営会社》松屋フーズHD《店舗数》634店舗＊「松屋」や「マイカリー食堂」に併設された店舗を含むご存じ、松屋フーズHDのとんかつ形態。豚肉は薄めだが、特製ソースのうまさで満足度をカバーしている印象で、コストパフォーマンスは群を抜いている。訪れた店舗はご飯の大盛りが無料だった飲食大手がとんかつ業態に相次いで参入している。これは一過性のブームなのか、それとも底堅いトレンドか？そもそも物価高