昨年9月のオリオールズ戦でも9回2死で被弾していた【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、9回の先頭打者に被弾してノーヒットノーランを逃した。大記録を目前にしての痛恨の一発となったが、ファンには“既視感”もあったようだ。初回は先頭打者から空振り三振を奪うなど3者凡退で立ち上がると、その後も四球すら