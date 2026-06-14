3月31日、イングランド戦のスタメン。三笘はケガで不在となったが世界の各リーグでプレーする選手たちがW杯に挑む（写真／ロイター/アフロ）日本のW杯初戦が14日（現地時間）、米ダラスで行なわれる。相手は準優勝の経験もある強豪、オランダ。日本でプレー歴のある選手と代表取材を行なう記者たちに勝ち筋を聞いた！【図】記者の意見を参考にしたオランダ代表の予想ほか＊＊＊【相手の想定を上回れるかがカギ】今月11日（現地