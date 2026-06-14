なぜオランダ戦３日前に遠藤航を離脱させたのか。森保監督が経緯を説明「私自身が判断」
６月14日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表の森保一監督が13日、会場のダラス・スタジアムで前日会見を行なった。
11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱し、板倉滉が新主将に就任。町野修斗が追加招集された。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は手術を受け、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
なぜオランダ戦の３日前というタイミングで、中心選手を離脱させたのか。森保監督は「メディカルにコンディション的な判断はしてもらいましたが、私自身がプレー可能かどうか、留まるか、離脱なのかを監督として判断させてもらった」とコメントした。
「アイスランド戦で違和感が出たなか、ワールドカップ初戦、そして全体を通しても100パーセントでプレーすることは難しいということをメディカルとも話して、私自身も彼の膝の状態等々を見ながら判断させてもらいました」
苦渋の決断について、経緯を説明した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱し、板倉滉が新主将に就任。町野修斗が追加招集された。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は手術を受け、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
「アイスランド戦で違和感が出たなか、ワールドカップ初戦、そして全体を通しても100パーセントでプレーすることは難しいということをメディカルとも話して、私自身も彼の膝の状態等々を見ながら判断させてもらいました」
苦渋の決断について、経緯を説明した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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